Personalmangel in Kitas: Was tut die Landesregierung?

Das Problem ist nicht neu und besteht auch nicht erst seit gestern: In den Kitas fehlt massiv Personal. Die Corona- und Grippewellen der vergangenen Monate haben das ohnehin wackelige System vielerorts ans Limit gebracht - hunderttausende Eltern wissen ein Lied davon zu singen.

Oft sei die Nachricht ganz überraschend gekommen, erzählt Florian Tang, der seinen Sohn am Morgen in den städtischen Kindergarten am Stadtpark in Aachen bringt: Das Kind müsse kurzfristig früher abgeholt werden, weil nicht genug Personal da sei. " Da beide Eltern in Vollzeit arbeiten, sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass das Kind bis vier Uhr in der Kita bleiben kann", sagt er. Sein Arbeitgeber sei glücklicherweise sehr verständnisvoll, berichtet Tang, bei seiner Frau aber sehe das schon anders aus. " Ich habe also dementsprechend weniger gearbeitet im Dezember."

Für Kinder auch nicht einfach

"Der Anruf kam oft überraschend"

Auch für die Kinder sei die improvisierte Situation nicht leicht: Gerade für die Kleineren seien feste Bezugspersonen bei der Betreuung sehr wichtig. " Wenn dann Gruppen alle paar Tage spontan zusammengelegt werden müssen und die Betreuungperson wechselt, ist das nicht so einfach."

Yasemin Aydogan, Mutter der beiden Zwillingen, die gerade eintreffen, sagt, dass auch sie oft ratlos sei: Ihr Mann arbeite im Schichtdienst, sie sei oft allein mit den Kindern. Wenn dann der Anruf komme, dass die Kita heute früher schließt, und keiner einspringen könne, sei das schwierig. " Es war eine harte Zeit."

24.400 Stellen fehlen

Von der vielbeschworenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Eltern mit Kita-Kindern oft noch weit entfernt. Und das, obwohl die Vorgängerregierung in NRW mit dem damaligen Familienminister Joachim Stamp (FDP) 80.000 neue Kitaplätze und 30.000 neue Betreuungsstellen geschaffen hatte. Das klingt nach viel - ist aber offenbar noch lange nicht genug.

Nach einer aktuellen Bertelsmann-Studie fehlen allein in NRW 24.400 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher. Diese Zahl bezieht sich auf den für das Jahr 2023 erwarteten Betreuungsbedarf. Demnach fehlen 2023 "bis zu 101.600 Kita-Plätze", so die Berechnung der Bertelsmann Stiftung.