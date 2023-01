Kommentar: Gegen Personalmangel in Kitas hilft nur mehr Gehalt

Stand: 26.01.2023, 16:37 Uhr

Mit neuen Maßnahmen soll der Personalmangel in Kitas bekämpft werden. Die sind gut und wichtig - doch am Ende hilt nur ein Mittel, um Berufseinsteiger in den Erziehungsbereich zu locken.

Von Susi Makarewicz