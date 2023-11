Kirchendach in Kassel komplett eingestürzt

Die Ursache für den Einsturz sei noch unklar, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen nach dem Einsturz am Montag mit. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich ein Mensch während des Einsturzes noch in der Kirche. Dieser sei unverletzt geblieben, weil er sich in einem Bereich aufgehalten habe, in dem keine Trümmerteile auf dem Boden aufgeschlagen seien.

Die Höhe des Schadens und die Ursache für den Einsturz seien noch nicht bekannt. "Das ganze Dach ist in der Mitte durchgebrochen, und die beiden Dachhälften sind nach innen eingeklappt", sagte Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Winter dem Hessischen Rundfunk (HR). Statiker sollen nun ermitteln, warum das Dach einstürzte.

Turnhallendach stürzte in Lippstadt ein

Auch in Nordrhein-Westfalen kommt es immer wieder zum Einsturz von Dächern. In Lippstadt war letztes Jahr im Dezember das Dach einer Turnhalle an einer Grundschule eingestürzt, obwohl sie erst zwei Jahre zuvor saniert worden war. Ermittler stellten fest, dass ein tragendes Element gebrochen war.