Missbrauch in Münster: „Das geht uns allen sehr nah“

Warum war Adrian V. auf freiem Fuß?

Der Bund deutscher Kriminalbeamter (BDK) kritisiert, dass Adrian V. mit dem Kind seiner Freundin - das sein Opfer wurde - zusammen in einem Haushalt leben durfte, obwohl er bereits zweifach wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden war, auf Bewährung. Im Mai 2019 hatte die Polizei bei Adrian V. dann große Mengen Daten sichergestellt. Doch die Ermittler brauchten ein Jahr, um diese Videos zu entschlüsseln.

" Wer Kinderpornografie besitzt, darf eigentlich kein Erziehungsrecht haben" , sagt Oliver Huth vom BDK. "In meinem Koordinatensystem kann es nicht vorkommen, dass so jemand noch Zugriff auf Kinder hat." Die Behörden müssten in solchen Fällen " ganz engmaschig draufschauen ". Nach geltendem Recht könne jeder Richter selbst entscheiden, welche Strafe und auch welche Resozialisationsmaßnahmen ein pädophiler Straftäter bekommt, krisitiert Huth. " Der Gesetzgeber muss den Strafrahmen hier deutlich erhöhen. "

Innenminister Reul lobt die Polizeiarbeit