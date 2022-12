Kettenbriefe und Schockanrufe auf dem Kinder-Handy: Das sollten Eltern wissen

" Etwas Ähnliches gibt es leider auch bei Kindern ", erzählt Backe. Den Kindern werde dann erzählt, dass sie ihr Taschengeld oder Geld aus dem Portemonnaie ihrer Mutter nehmen sollen und an einem bestimmten Ort ablegen. Um die Kinder unter Druck zu setzen, werde ihnen gedroht, so Backe.

"Dann heißt es, das Haus würde sonst angezündet oder dem kleinen Geschwisterchen etwas angetan." Insa Backe, Journalistin von der MausKlasse

In anderen Fällen sollen die Kinder auf diese Weise dazu gebracht werden, eine Straftat zu begehen. " In den schlimmsten Fällen sollen sie sich selbst etwas antun ", sagt Insa Backe. Dazu kämen nicht selten Fälle, in denen die Anrufer nur Kinder anrufen, um sich selbst sexuell zu befriedigen, während sie am Telefon sind.

Das ist schwer zu sagen, denn offizielle Zahlen gibt es nicht. Selbst die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigt, verfügt über keine belastbaren Daten. " Das hängt damit zusammen, dass das Anzeigeverhalten bei diesen Vergehen sehr gering ist ", sagt Rautenberg. Die Dunkelziffer sei dadurch riesig.

" Das Problem wird aber immer größer ", sagt Insa Backe, die fast jede Woche mit der MausKlasse eine andere vierte oder fünfte Klasse in NRW besucht. " Die Kinder erzählen immer häufiger von solchen Nachrichten, die sie auf ihr Handy bekommen. "

Ähnliche Erfahrungen hat Horst Storb gemacht. Storb, den alle nur "Hotte" nennen, ist Polizeihauptkommissar in Gelsenkirchen. Mehrfach war er mit Backe und der MausKlasse schon an Schulen. Zehn Jahre lang begleitete er das Projekt "Sichere Schule in Gelsenkirchen" und hatte dadurch viel Kontakt zu Lehrern und Schülern.

Polizeihauptkommissar Horst Storb

" Das Problem ist nicht nur, dass die Kinder schon so früh ein Handy haben und solche Nachrichten im Umlauf sind ", sagt Storb. " Es ist, dass sie oft nicht darauf vorbereitet sind, so etwas auf ihr Smartphone zu bekommen. " Und genau da sieht Storb Eltern, Lehrer und Sozialpädagogen an den Schulen in der Pflicht.

"Um den Kindern die Angst vor solchen Kettenbriefen und Anrufen zu nehmen, müssen sie mit Vertrauenspersonen offen darüber reden können." Horst Storb, Polizeihauptkommissar aus Gelsenkirchen

Genau hier setzen auch Insa Backe und das Team der MausKlasse an. Bei ihren Besuchen in vierten und fünften Klassen in NRW besprechen sie unter anderem mit den Schülern und Schülerinnen, wie Nachrichten gemacht und Informationen geprüft werden und vor allem, dass es eben auch gezielte Desinformation gibt.