Ist Künstliche Intelligenz eigentlich intelligent?

In diesem Beitrag:

Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?

Ein Beispiel: Sehen Menschen das Bild eines Hundes oder einer Katze, ist für sie schnell klar, welche Art Vierbeiner hier gerade abgebildet ist. Sie haben gelernt, Hunde und Katzen zu unterscheiden. Auch Computer können das "lernen", indem sie mit vielen Hunde- und Katzenbildern gefüttert, also trainiert werden. Mit jedem neuen Bild erhält die Software Unterscheidungsmerkmale - und irgendwann reichen diese dann aus, um selbständig zu erkennen, welche Bilder Hunde oder Katzen zeigen.

KI versucht, das Gehirn nachzubilden

Aber ist das tatsächlich Intelligenz? "Der Begriff 'Künstliche Intelligenz' ist umstritten, aber er hat sich durchgesetzt" , erklärt der Autor Thomas Ramge. "Der wahrscheinlich bessere Begriff wäre in den meisten Fällen 'maschinelles Lernen'" , so Ramge. "Hinter all dem, was wir heute als 'Künstliche Intelligenz' ( KI ) oder 'Artificial Intelligence' ( AI ) bezeichnen, steckt maschinelles Lernen."

Wo wird KI eingesetzt?

In jedem modernen Smartphone steckt Künstliche Intelligenz. Sie sorgt etwa dafür, dass die Gesichtserkennung richtig funktioniert. Oder sie hilft beim Schreiben von Kurznachrichten, indem sie das mutmaßlich nächste Wort bereits beim Tippen vorschlägt. Auch in den Sprachassistenten im Smartphone oder den "smarten" Lautsprechern steckt Künstliche Intelligenz, ebenso in den KI-gestützten Sicherheitsfunktionen vieler Autos.