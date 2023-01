ChatGPT: Diese Potenziale und Risiken hat die KI

Ute Schmid

"Ich sehe auch viele Anwendungen im Programmier-Bereich ", sagt Ute Schmid, Informatik-Professorin an der Uni Bamberg. Denn auch Programmier-Codes in verschiedenen Sprachen kann ChatGPT schreiben und somit Aufgaben lösen.

Allerdings: Bislang gebe die KI keine Quellen an, betont Professorin Schmid. Man weiß also nicht, woher genau die Informationen stammen, die in die Antworten von ChatGPT einfließen. "Das macht die Texte für viele Bereiche wertlos - beispielsweise für Qualitätsjournalismus", so Schmid. Noch ist also schwer zu sagen, welche Arbeitsplätze wegfallen, welche sich verändern und welche entstehen.

Potenzial: Effizienter arbeiten

Denn die KI bietet Arbeitenden gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich effizienter zu organisieren. Wenn ChatGPT einfache Texte und Codes schreiben kann, kann sich der Mensch anderen und kreativeren Aufgaben widmen. " Die Art der Arbeit wird sich ändern ", sagt Nicolas Flores-Herr vom Fraunhofer Institut. Und es könne sein, dass dies schnell passiert. Künstliche Intelligenz sei eine ähnlich weitreichende Revolution wie das Internet.

Potenzial: Alltag bequemer machen

Weltweit gibt es rund 3,5 Milliarden Google-Suchanfragen, zumindest laut dem Mutterkonzern der Suchmaschine. ChatGPT liefert auf Fragen keine Auswahl von Links, sondern direkte Antworten. Teilweise bietet der Bot auch weiterführende Informationen an. Verrät man der KI, dass man sich nicht gut fühlt, bietet sie an, ob sie Tipps zur Selbsthilfe geben soll.