ChatGPT und Co: Wenn die KI Texte zusammenfassen und Präsentationen erstellen kann

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit das große Thema im Silicon Valley. Seit dem überraschenden Hype um ChatGPT, dem viel beachteten Chatbot von OpenAI, der Fragen beantwortet und auf Wunsch auch komplette Texte (etwa Hausaufgaben) erstellt, überbieten sich die Konzerne derzeit mit Ankündigungen neuer Produkte und Funktionen.

Co-Pilot soll Aufgaben verstehen – und ausführen

Zuerst wurden die Suchmaschinen Google und Bing testweise mit Chatbots ausgerüstet. Jetzt sind die klassischen Büroanwendungen dran. Donnerstag (16.03.2023) hat Microsoft offiziell die Einbindung von KI -Werkzeugen in seine Office-Programme präsentiert. Ein " Copilot " soll künftig halbautomatisch allerlei Alltagstaufgaben erledigen. Die KI kann eigenständig Texte zusammenfassen, E-Mails vorsortieren oder sogar beantworten, automatisch Präsentationen erstellen oder Daten in Tabellen analysieren.

Microsoft bezeichnet die KI als " Copilot ", da sie die Aufgaben in der Regel nicht vollkommen automatisch erledigt, sondern bei vielen Aspekten lediglich bei der Arbeit unterstützt – und den User konkret anleitet, was zu tun ist. Die Bedienung soll dadurch aber beschleunigt werden. Niemand muss sich dann mehr durch die Untiefen Dutzender Menüs quälen.

Beispiele für solche KI -Einsätze: " Formuliere den zweiten Absatz prägnanter " in Word, oder " Berechne die Summe aller Umsätze " in Excel, oder " Erstelle basierend auf meinen Word-Text eine Präsentation " in Powerpoint. Auch ist die KI in der Lage, eingegangene Mails thematisch zu gruppieren oder die Inhalte zusammenzufassen. Die KI wird zu einem virtuellen Assistenten.

ChatGPT nun in Bing für alle verfügbar

Möglich macht das die Technologie ChatGPT, hinter der ebenfalls Microsoft steckt. Der Windows-Konzern hat den Chatbot auch schon in seine Suchmaschine Bing integriert. Anfangs konnten nur ausgewählte Nutzer die Funktion testen. Seit dieser Woche ist der Chatbot allen zugänglich. Innerhalb von Bing präsentiert ChatGPT sogar Quellverweise (woher kommen Fakten oder Behauptungen). Ein Vorteil gegenüber dem normalen ChatGPT, wo das noch nicht angeboten wird.