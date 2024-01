"Er soll mal auf den Tisch hauen": Bundeskanzler Scholz in Eschweiler

"Schöne Geste": Christiane Schubert

Immerhin: Es sei gut, dass der Kanzler sich den gebeutelten Ort jetzt mal selber anschaue, sagen viele, die der WDR am Donnerstag in Eschweiler befragt. Der Besuch des Kanzlers sei "eine sehr schöne Geste" , findet Friseurin Christiane Schubert. Diese Aufmerksamkeit freue sie: "Auch hier waren große Schäden, und darüber ist sehr wenig berichtet worden ."

" Gut, dass Scholz gekommen ist", findet auch ein älterer Herr in der Fußgängerzone, und zeigt, wie hoch das Wasser hier gestanden hat. " Dann sieht er mal, was hier gewesen ist. " Ob Scholz seine Arbeit gut mache? " Schwer zu sagen" , meint der Mann nachdenklich, " er kann sich ja nicht um alles kümmern" .

Der unsichtbare Kanzler

"Öfter Mal auf den Tisch hauen"

Als Typ sei Scholz ganz in Ordnung, sagt ein anderer Mann am Obststand. Er selber sei zwar SPD-Mitglied - doch von Scholz als Kanzler habe er mehr erwartet. Wenn die Regierung " fokussiert auf eigene Positionskämpfe" sei, gerate " sehr schnell der Bürger aus dem Auge" - und dieses Risiko wachse im Moment deutlich. Dann sagt der Genosse etwas, was fast alle an diesem Tag in Eschweiler feststellen: "Ich würde mir wünschen, er würde öfter mal mit der Faust auf den Tisch hauen."

Oft wird Olaf Scholz als " unsichtbar " beschrieben. Mangelnde Führungskraft wird ihm vorgeworfen. Oppositionspolitiker fordern Neuwahlen, Medien unken, dass Scholz seine reguläre Amtszeit eventuell gar nicht mehr zuende bringen wird. Wobei Neuwahlen nur dann möglich wären, wenn Scholz im Parlament eine Vertrauensfrage verlöre.

"Es läuft so viel schief"

"Keine rosigen Aussichten"

Der Frust über die derzeitige politische und gesellschaftliche Situation ist an diesem kühlen Donnerstagmorgen auch in Eschweiler deutlich herauszuhören. Doch so sehr will man die Schuld gar nicht allein beim Kanzler sehen. "Die meisten sind unzufrieden mit der Ampel-Politik ", stellen zwei junge Frauen fest. " Alles wird teurer, zukunftsperspektivisch sieht es nicht so rosig aus. " Mit Scholz persönlich habe das aber wohl weniger zu tun. " Es läuft so viel schief, was einfacher sein könnte", sagt ein Mann, " es ist alles viel zu kompliziert, zu viel Bürokratie, die viel kaputt macht."

Angst vor AfD

"Drei Parteien für ein Land - das ist schwierig ", findet auch ein junger Iraker, der in einem Döner-Grill hinter der Theke steht. Scholz sei ein "netter Typ, aber kein Politiker". Die Folgen trage nun ganz Deutschland: " Die AfD geht hoch, alles wegen der Ampel. " Ihm mache das Angst: " Ich bin seit elf Jahren in Deutschland, habe einen Aufenthaltstitel, jetzt wäre ich davon betroffen, abgeschoben zu werden."