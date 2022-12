Wie geht es weiter?

Selbst wenn alles lückenlos aufgeklärt ist und die Verantwortlichen strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, bleibt die EU für lange Zeit in ihrem Ansehen massiv geschwächt. Russland und China können sich bei den betroffenen EU -Parlamentariern und bei den Scheichs von Katar bedanken. Die Totengräber der EU haben viele Gesichter. Aber egal wie attraktiv sie aussehen und egal wie viel Geld sie in Tüten horten: Die EU wird sie überleben, wenn auch mit Blessuren.