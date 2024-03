Jungfuchs gefunden: Verlassene Tierbabys - was tun?

Das Video ist mehr als skurril und geht derzeit viral: Ein fast nackter, kleiner Fuchswelpe nuckelt an einer Milchflasche. Er wird gefüttert von einem Menschen im monströsen Fuchskostüm.

Ort des Geschehens: Eine Auffangstation für Wilddtiere im US-Staat Virginia. Ein Spaziergänger hatte den neugeborenen Fuchs zuvor am Wegesrand gefunden und in die Station gebracht, wo er jetzt alle zwei Stunden gefüttert wird. Die Mitarbeiter würden "ihr bestes tun, wie eine Fuchsmutter zu agieren ", schreibt das Richmond Wildlife Center dazu. Unter der Pelzmaske steckt die Direktorin des Wildtiercenters. Durch die Verkleidung soll das Fuchsbaby möglichst wenig menschliche Geräusche mitbekommen, um sich nicht zu sehr an Menschen zu gewöhnen. Die Tierschützer hoffen, das Tier so später besser auswildern zu können, sagen sie.

" Füchse werden von selber wild "

Sandra Swart von der Wildtierhilfe NRW schüttelt den Kopf: " Füchse werden von selber wild" , sagt sie. Und ganz junge Fuchswelpen bräuchten anfangs lebensnotwendig Wärme und Körperkontakt - "genau wie junge Hunde". Mit etwa zwei Monaten entwickele der Fuchs selber Wildinstinkte. " Dann muss er unbedingt in eine Station mit anderen Füchsen, um jagen zu lernen." Später ließen sich solche Füchse dann ohne Weiteres auswildern.

Swart leitet seit vielen Jahren eine Wildtier-Auffangstation in Moers. Gerade päppelt sie dort zehn Schwäne, acht Enten, 25 Dohlen, einen Feldhasen und ein Wildkaninchen auf. " Und die Saison beginnt gerade erst ", sagt sie. Unterstützt wird Swart vom örtlichen Naturschutzbund NABU, auch Feuerwehr und Polizei in Moers bringen ihr häufig verletzte Wildtiere oder holen sich ihren Rat.

Was tun, wenn man ein verlassenes Tierbaby findet?

Junger Feldhase in einer Wildtierstation

Mit dem Frühling kommt auch bei uns die Zeit, in der einem beim Spaziergang durchaus ein verlassenes junges Wildtier begegnen kann: Ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen, ein neugeborenes Eichhörnchen, ein kleiner Feldhase - oder auch ein Fuchsbaby. Was macht man dann?

"Erstmal beobachten, ob das Tier wirklich in Not ist" , sagt Sandra Swart. Gerade füttert sie einen jungen Feldhasen, der ihr am Tag zuvor gebracht wurde. Feldhasenjunge werden derzeit oft gefunden - vermeintlich verlassen. " Dabei setzen Feldhasenmütter ihre Jungen in Mulden auf den Feldern ab und kommen nur einmal am Tag zum Säugen zurück ", sagt Swart. Die Milch der Häsin sei derart reichhaltig, dass die einmalige Fütterung ausreiche.

Mit verletztem Schwan: Ehrenamtliche Tierhelferin Sandra Swart

Oft würden die Jungen aber von nicht angeleinten Hunden gepackt, deren Besitzer sie dann verletzt zur Auffangstation bringen. Das Häschen bei Sandra Swart wurde im Hof eines Getränkemarkts gefunden. Die Tierschützerin wird es jetzt aufziehen - das bedeutet: Anfangs alle drei Stunden ein Fläschchen mit Katzenaufzuchtmilch und Fencheltee, danach muss jedes Mal der Bauch massiert werden, damit die Verdauung funktioniert. " Das ist bei Kaninchen und Eichhörnchen genauso. " Allein beim Futter für die Aufzucht eines verlassenen Feldhasen komme man locker auf 200 Euro, so Swart.

Eichhörnchen aufziehen: "Der Aufwand ist riesig"

Auch junge Eichhörnchen landen in diesen Tagen häufig in Wildtier-Auffangstationen. Durch die relativ milden Temperaturen kommt der Nachwuchs in diesem Jahr früher als in vergangenen Jahren. Wenn Gartenbesitzer jetzt ihre Büsche und Bäume schneiden, könne dem schonmal ein Eichhörnchennest zum Opfer fallen, sagt Sandra Swart. Und auch junge Eichhörnchen müssen alle drei Stunden gefüttert werden: " Der Aufwand ist riesig."

Eichhörnchenbaby: Alle drei Stunden ein Fläschchen

Daher raten auch Naturschutzverbände wie der NABU, sofort eine Wildtier-Auffangstation zu kontaktieren. Allein in NRW gibt es davon zahlreiche. Viele werden von Privatleuten betrieben - die teils jahrelange Erfahrung gesammelt haben und die notwendigen Unterkünfte für die Tiere bereithalten.