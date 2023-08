Digga, ich hab Rizz! Voting zum Jugendwort beginnt

Die Liste, die der Langenscheidt-Verlag auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, ist überschaubar. 10 Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2023 haben es ins Finale geschafft. Jetzt liegt es am Voting der jugendlichen User, welcher Ausdruck sich am Ende tatsächlich durchsetzt.

Yolo und Digga: Zwei sehr alte Bekannte

Der Blick auf die frische Top Ten lässt kurz stutzen. Finden sich doch in diesem Jahr ein paar echte Klassiker auf der Liste der Auserwählten. So hat es das Wort "Yolo" erneut in die Riege der Nominierten geschafft - obwohl es bereits 2012 das Jungenwort war. Die Abkürzung steht für "you only live once" - zu verstehen als Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Auch "Digga" - das Synonym für den Kumpel - dürfte längst fest im Wortschatz angekommen sein. Zur Wahl steht es trotzdem.

Auf Lock, Slay oder doch nur NPC?

Doch es gibt auch Neulinge, zum Beispiel der Ausdruck "auf Lock" als Abkürzung von "auf locker". Er meint, die Dinge entspannt anzugehen. Ein weiterer Begriff ist "Darf er so" als Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von "Darf er das einfach so sagen?", wenn etwas Provokantes gesagt oder getan worden sei.