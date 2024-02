Silvester-Krawalle in Solingen: Jugendliche entschuldigen sich für ihr Nichtstun

Es wundere sie, schrieb die Sozialarbeiterin knapp zehn Tage nach Silvester, dass "alle so überrascht" über die Ereignisse in der Nacht des Jahreswechsels gewesen seien. Umso stolzer dürfte Marina Winkelmann-Lehnen jetzt auf den Schritt sein, den die von ihr betreuten Jugendlichen gegangen sind. " Wir erkennen unseren Fehler an ", so schließen sie in ihrem Brief an die Einsatzkräfte, " und versichern Ihnen, dass wir aus dieser Erfahrung lernen werden" . Es liege ihnen am Herzen, sich "aktiv für ein respektvolles und sicheres Zusammenleben in unserer Gemeinschaft einzusetzen". In Zukunft wolle man dazu beitragen, " solche Vorfälle zu verhindern ".