Die fetten Jahre sind vorbei: Steckt die Jugend im Dauerkrisenmodus?

Sind die Wohlstandsjahre in Deutschland vorbei, in denen es jeder Generation besser ging als der zuvor? Zumindest herrscht dieses Gefühl laut den Jugendforschern Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann derzeit bei vielen jungen Menschen vor. Unter dem Titel " Jugend in Deutschland " stellten die beiden am Mittag eine entsprechende Arbeit vor.

Die aktuell junge Generation sei noch mit dem " Wohlstandsversprechen " ihrer Eltern aufgewachsen, müsse aber einsehen, dass sie womöglich die erste ist, für die es nicht so weitergeht wie bei den vorherigen Generationen, sagte Schnetzer in einer Pressekonferenz. Lebensqualität, wirtschaftliche Lage, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die politischen Verhältnisse würden laut einer aktuellen Befragung deutlich schlechter empfunden als noch vor sechs Monaten.