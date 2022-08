Google Maps hilft beim Sprit sparen

Menschen suchen vermehrt nach Spartipps

Ein Blick in "Google Trends" - eine Art Seismograf, was die Menschen interessiert und was sie googeln - zeigt, dass Suchanfragen bei Google zum Thema "Sprit sparen" in Deutschland in den letzten sechs Monaten enorm zugenommen haben: Im Vergleich zum Vorjahr sind solche Anfragen um 338% gestiegen. Viele Menschen suchen eben nach Möglichkeiten, wie sie Sprit einsparen können. Die nachhaltigste Route zu nehmen, ist eine davon.

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht: Einige klassische Navi-Systeme bieten bereits eine umweltfreundliche Routenplanung an. Das funktioniert je nach Hersteller unterschiedlich gut. Google hat den Vorteil, über immense Datenmengen zu verfügen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeit mit einfließen können: Neben aktuellen und sehr präzisen Verkehrsinformationen praktisch überall auf der Welt (allein durch sich bewegende Smartphones der Fahrer) bis hin zu Erkenntnissen, die bei der Entwicklung der selbstfahrenden Autos gemacht werden, können eine Menge Daten bei der Berechnung der Routen in Google Maps berücksichtigt werden.

Da Google Maps kostenlos ist, wird diese Navi-System von besonders vielen Autofahrern eingesetzt. Schon bald werden sie auch in Deutschland die sprit-sparendste Route berechnen können.