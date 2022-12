Energiekosten zu hoch: Jeder Zehnte hat noch nicht geheizt

Draußen liegt der erste Schnee und der Dezember fühlt sich richtig nach Winter an. Aber viele Menschen in Nordrhein-Westfalen können ich darüber nur wenig freuen. Die Energiekosten sind in diesem Jahr so hoch, dass manch einer sich lieber warm anzieht als die Heizung aufzudrehen. Auch im Cafe Kännchen in Hagen-Hohenlimburg versucht Chefin Natalie Krüger so lange es geht auf die Heizung zu verzichten.

"Ich versuche das so ein bisschen zu verdrängen. Bisher war das Wetter einfach so schön, dass man da noch nicht so drüber nachgedacht hat. Jetzt kam gestern der Schnee, da denkt man dann schon mal eher drüber nach. Vielleicht müssen wir sie dann jetzt doch irgendwann mal anstellen." Natalie Krüger, Cafe Kännchen in Hagen-Hohenlimburg

Sparen ist angesagt

Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur gaben sogar Zehn Prozent der Befragten an, trotz mitunter winterlicher Temperaturen bis Ende November noch gar nicht geheizt zu haben. Der Hauptgrund für die niedrigeren Temperaturen in den deutschen Häusern und Wohnungen sind die gestiegenen Kosten.

Video starten, abbrechen mit Escape Tipps zum Heizkosten sparen | Persisch untertitelt 02:45 Min. . Verfügbar bis 21.10.2027.

Kosten motivieren zum Energiesparen

Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) heizt weniger, um Geld zu sparen. So geht es auch Natalie Krüger vom Cafe Kännchen. Sie heizt ihr Haus momentan noch mit dem Kamin anstatt die Heizkörper aufzudrehen. Bei Klaus Bas, einer ihrer Stammkunden, wird die Heizung erst abends angestellt, wenn es dann doch zu kalt wird.

Bei 20 Prozent der Befragten haben höhere Außentemperaturen dafür gesorgt, dass sie die Heizung nicht so sehr aufgedreht haben.15 Prozent möchten durch ihr verändertes Heizverhalten einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland leisten. Der Klimaschutz spielt laut Umfrage nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Lediglich sechs Prozent der Befragten, gaben an, mit geringeren Raumtemperaturen das Klima schonen zu wollen.