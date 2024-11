Deutlich mehr Wildtiere in NRW geschossen

30.000 Waschbären getötet

Neben Wildschweinen breiten sich auch Waschbären in NRW zunehmend aus. Sie suchen Futter in Mülltonnen und Gärten und gelten ebenfalls als mögliche Krankheitsüberträger. Waschbären stehen deswegen ebenfalls weit oben in der Jagdstatistik. Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen 30.023 Tiere getötet, ein Anstieg von gut 22 Prozent.

Gänseplage in vielen Städten

Ein zunehmendes Problem sind auch Wildgänse. Kanada- und Nilgänse gelten als "potenziell invasive Arten". Sie könnten einheimische Arten verdrängen, in dem sie deren Lebensräume besetzen. In vielen Städten in NRW macht sich bereits eine Gänseplage bemerkbar.

In Parks und auf Grünflächen wimmelt es im Sommer von Nil- und Kanadagänsen inklusive ihrer Hinterlassenschaften in Form von braungrünem Kot. Die steigende Wildgänsepopulation macht sich auch in den Jagdzahlen bemerkbar. Die Zahl der geschossenen Tiere steigt seit Jahren kontinuierlich.