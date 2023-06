Jäger und Naturschützer – Gegner oder Partner?

Gut 400.000 Jagdscheininhaber gibt es in Deutschland – und viele von ihnen treffen sich seit Donnerstag zum diesjährigen Bundesjägertag. Wobei sich an Jägern die Geister scheiden. Sie selbst sehen sich nicht nur als Naturfreunde, sondern sogar als "die größte Naturschutzorganisation in Deutschland", wie der Deutsche Jagdverband einst verkündete. Eine Einschätzung, die Detlef Reepen aus der WDR -Wissenschaftsredaktion so nicht teilt.

" Naturschutz, egal ob staatlicher oder privater wie beim NABU und BUND, der kümmert sich um alle Bestandteile der Natur und Lebensräume ", so Reepen. Also um Heiden und Moore, Magerrasen mit seinen sehr speziellen und stark bedrohten Pflanzen und Tierarten, um Gewässer und Gebirge.

Jäger spielen wichtige Rolle beim Schutz von Arten