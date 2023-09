"Das Problem ist der massenhafte globale Handel. Viele Arten kommen mit Schiffen aus dem asiatischen Raum. Es gibt Gesetze, wie die Waren kontrolliert werden müssen und es gibt Strategien, Verkauf und Handel zu verbieten. Auch Aufklärung spielt eine große Rolle", so Aletsee vom NABU NRW. So können auch die Verbraucher etwas tun, zum Beispiel Gartenabfälle fachgerecht zu entsorgen und nicht einfach in den Wald zu werfen. Und nicht alles, was der Mensch einschleppt, ist gefährlich: " Nur wenn es für einheimische Arten gefährlich wird, sprechen wir von invasiven Arten" , so Aletsee. Dennoch, so glaubt der Experte, ist mehr als die Hälfte der Fauna im Rhein bereits jetzt nicht mehr einheimisch. Allerdings ist laut LANUV bisher noch keine Pflanzen- oder Tierart in Nordrhein-Westfalen nachweislich in Folge einer biologischen Invasion ausgestorben.

Benutzte Quellen: Pressebriefing Bericht des Weltbiodiversitätsrates, dpa, BUND, NABU NRW, Bundesamt für Naturschutz