" Haltung der Unternehmen muss sich verändern "

Im vergangenen Jahr waren demnach 11,5 Prozent der Erwerbspersonen mit Behinderung arbeitslos, in der Gesamtbevölkerung lag die Arbeitslosigkeit hingegen bei nur 5,7 Prozent. In die Berechnung flossen nur Personen mit ein, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen, also dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.