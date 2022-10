EZB erhöht Leitzins: Hilft das wirklich gegen die Inflation?

Wann hatte die EZB zuletzt die Zinsen angehoben?

Es ist die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr: Im Juli hob die EZB die Zinssätze erstmals seit 16 Jahren an, und zwar um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Im September folgte der nächste Zinsschritt um 0,75 Punkte. Es war die stärkste Anhebung seit Einführung der Gemeinschaftswährung.

Die Inflation ist aber weiterhin sehr hoch. Im Euroraum lag sie im September laut EU-Statistikbehörde Eurostat bei 9,9 Prozent und in Deutschland bei 10,9 Prozent. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gibt die deutsche Teuerungsrate mit 10,0 Prozent an. Das ist fünf Mal so hoch wie das von der EZB eigentlich angestrebte Niveau von zwei Prozent.