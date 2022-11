Soziale Pflichtzeit für das WIR-Gefühl

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aber man muss sich den Vorschlag von Steinmeier genauer anschauen. "Ich habe es bewusst nicht nur für Jugendliche vorgeschlagen und ich habe auch nicht gesagt ein Jahr. Sondern jeder sollte einmal im Leben etwas tun für andere Menschen, die ihm fremd sind." So hat er es jetzt in einem Interview ausgeführt. Und da muss ich sagen: Ja, da gehe ich mit!

Lebenslanges Engagement oder ein Jahr nach der Schule?

Wie könnte so eine Pflichtzeit also aussehen? Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin eine Art Ehrenamts-Zeitkonto hat. Darauf steht ein Soll von 1.840 Stunden. Das entspricht etwa einem Jahr Fünf-Tage-Woche mit acht Stunden Arbeitszeit pro Tag. Ab dem 16. Lebensjahr hat man die Pflicht, diese Stunden abzuleisten. Das kann dann so aussehen, dass man tatsächlich ein Jahr am Stück nach der Schule in einen Freiwilligendienst geht. Oder aber man teilt sich das freier ein. Es gibt Menschen, die sich von der Jugend an bis weit ins Erwachsenenalter etwa in ihrem Sportverein als Trainer engagieren. Da also zwei bis drei Stunden pro Woche investieren. Die erfüllen über einen langen Zeitraum ihr Soll. Es würde auch die Möglichkeit geben, phasenweise ein Ehrenamt auszuüben, je nachdem wie es gerade in die eigene Lebensplanung passt. Zum Beispiel eine Zeit lang neben dem Studium Hausaufgabenhilfe für benachteiligte Schülerinnen und Schüler geben. Dann während der ersten Berufsjahre eine Pause einlegen, weil man durchstarten möchte. Später wieder mit einem anderen Ehrenamt einsteigen, bis die eigenen Kinder zu betreuen sind. Und dann vielleicht in dem Seniorenheim, wo die eigenen Eltern untergebracht sind, kleine Hilfsjobs ausführen. Und so weiter…