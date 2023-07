Queere Bücher an Schulen zu verbieten, ist absurd! | MEINUNG

"Book bans" hat es in den USA schon immer gegeben. Früher hat es oft Klassiker wie Huckleberry Finn oder den "Fänger im Roggen" getroffen. Eltern fanden dann, dass diese Bücher zu vulgär, zu sexuell aufgeladen oder irgendwie "kommunistisch" waren und deshalb nicht in den Schulbüchereien stehen sollten. Die neue Welle von "book bans" ist anders. Sie zielt vor allem auf Bücher, die sich mit sexueller Orientierung beschäftigen.

LGBTQ -Protagonisten unerwünscht

"Gender Queer" zum Beispiel ist eine Graphic Novel und erzählt in Ich-Form, was es bedeutet, nicht-binär und asexuell zu sein. Sprache und Bilder sind unverblümt, aber kein bisschen obszön - finde ich. Doch für Eltern und Elternverbände hier in den USA ist das schon zu viel. Mit solchen Büchern werden Kinder sexualisiert, sagt zum Beispiel Catalina Stubbe, die Vorsitzende der Organisation "Moms for Liberty". Sie will nicht, dass ihre Kinder in der Schule etwas über intersexuelle Familien, Bisexualität oder Transgender lernen - weil sie das für "nicht normal" hält.

"Dass die 'Mütter für die Freiheit' mit ihren Verboten die Freiheit anderer einschränken - die Freiheit, Bücher zu lesen - , das ist ihnen total egal." Katrin Brand

Die "Moms for Liberty" haben sich inzwischen sehr erfolgreich an vielen Schulen über Bücher beschwert, die ihnen nicht gefallen. Sie haben mit dafür gesorgt, dass "Gender Queer" nun das Buch ist, das am häufigsten aus Schulbüchereien verbannt wurde.

Auch Texte über Rassismus werden verbannt

Schlagzeilen machte neulich auch eine Schule in Florida. Dort wurde der Text von Amanda Gorman für jüngere Schüler verbannt. Gorman hatte "The Hill We Climb" bei der Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen. Eltern gefiel nicht, dass es in dem Gedicht irgendwie um Rassismus ging. Der Text könne Kinder verwirren und indoktrinieren, heißt es.

In einem Jahr 2.500 Bücher verbannt

Dass Eltern Einfluss auf die Lektüre ihre Kinder nehmen wollen, ist ja noch verständlich und hier in den USA auch sehr verbreitet. Die örtliche Schulpolitik wird von direkt gewählten Bildungsräten bestimmt, das macht den Elternwillen zu einem wichtigen Faktor.