Wie gut ist NRW auf das nächste Hochwasser vorbereitet?

Nach starken Regenfällen hat es in den Hochwasser-Gebieten in Mittel- und Osteuropa bereits mehr als 20 Tote gegeben, und in Brandenburg bereitet man sich auf ansteigende Flüsse und Hochwasser vor - vor allem an der Oder.

In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit zum Glück keine akuten Warnungen vor Hochwasser oder Starkregen. Die Hochwasser vom vergangenen Winter und erst Recht die Ahrtal-Katastrophe vom Jahr 2021 sind vielen Bürgern aber noch sehr präsent. Damals verloren neben mehr als 130 Toten in Rheinland-Pfalz auch in NRW nach Überschwemmungen und Hochwasser 49 Menschen ihr Leben.