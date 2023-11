Sie war seine Beraterin, Managerin und Partnerin: Die österreichische Sängerin und Schauspielerin Hannelore Kramm war mehr als vier Jahrzehnte die Frau an Heinos Seite. Nun ist sie tot. Sie starb am 8. November, im Alter von 82 Jahren im österreichischen Kitzbühel - daheim im eigenen Bett, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach starb sie an einem plötzlichen Herzstillstand.

Heino und Hannelore lebten lange in Bad Münstereifel