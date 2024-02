Hass-Botschaften per Lieferdienst an Moscheen - was bisher bekannt ist

Ein oder mehrere Urheber?

Ähnliche Taten sind auch aus Bielefeld bekannt. Sechs Mal wurden allein dort in den vergangenen Tagen volksverhetzende Inhalte auf Kassenzetteln an islamische Gemeinden verschickt. Laut Polizeisprecher wurden mehrere Lieferdienste genutzt. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch noch nicht ermittelt werden.

Man sei mit "anderen Polizeidienststellen in NRW im Austausch" über die Taten, sagte ein Bielefelder Polizeisprecher am Mittwoch. Ob es sich in den sich ähnelnden Fällen in anderen Städten um einen oder mehrere Urheber handelt, sei bisher unklar. Möglicherweise seien auch Trittbrettfahrer am Werk.

Schon Mitte Dezember habe es solche Bestellungen für die Moschee gegeben, so die Bielefelder Polizei. Auch in Münster wurde Anfang Januar ein ähnlicher Fall bekannt. In Gelsenkirchen und Osnabrück wird ebenfalls ermittelt.