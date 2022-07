Hartz IV für Zehntausende Ukraine-Geflüchtete in NRW

In den Jobcentern in Nordrhein-Westfalen sind bereits Zehntausende Hartz-IV-Anträge von Geflüchteten aus der Ukraine genehmigt worden. Laut dem Arbeitsministerium handelt es sich dabei allein in den ersten zwei Juni-Wochen um rund 56.000 Anträge.

Das Ministerium rechnet damit, dass es in den kommenden Wochen noch mehr werden. Um das Geld zu beantragen, müssen die Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland registriert sein und eine Aufenthaltserlaubnis haben.

Geflüchtete können besser in Arbeit vermittelt werden

Seit Anfang Juni können Menschen aus der Ukraine die Grundsicherung beantragen. Mit der Änderung erhalten die Geflüchteten die finanzielle Hilfe nicht mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern über das Sozialgesetzbuch II. Nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit können die Menschen durch die Änderung leichter qualifiziert und vermittelt werden.