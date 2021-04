Laschet zu Corona-Lockdown: Neue Einschränkungen und harte Monate

Virologen, Epidemiologen, Infektiologen: Sie alle wissen noch zu wenig über das Coronavirus. Das Wissen darüber ändert sich - und damit auch, wie die Gesellschaft damit umgeht.

In seiner Osteransprache am Karsamstag setzt Laschet viel Wissen bei den Bürgern in NRW voraus. "Vor uns liegen harte Wochen und Monate, das wissen Sie so gut wie ich, mit neuen Einschränkungen." Konkreter wurde Laschet an der Stelle allerdings nicht. Er hatte am Donnerstag gesagt, er wolle Ostern über die weiteren Corona-Maßnahmen nachdenken.

Was das Volk will

Auf der Straße dominieren bisher die "Querdenker" bei der Frage, was das Volk will. Während in Stuttgart 10.000 Demonstranten gegen die Corona-Regeln protestieren, versammeln sich am Karsamstag etwa 100 Menschen in der Dortmunder Innenstadt.

Krisitina moderiert eine Zero-Covid-Demonstration in Dortmund