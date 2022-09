Haferflocken: "Öko-Test" entdeckt Schimmelpilzgifte

Vitamine, Ballast- sowie Mineralstoffe und Proteine: Haferflocken sind eigentlich richtig gesund. Laut "Öko-Test" enthalten aber einige Produkte auch bedenkliche Stoffe. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung von 29 Haferflocken-Produkten. Eines der Ergebnisse: Mit Bio-Produkten sind Verbraucherinnen und Verbraucher in Sachen Haferflocken in der Regel auf der sicheren Seite.

16 der 29 getesteten Produkte sind Bio-zertifiziert. Sie schneiden laut "Öko-Test" durchweg besser ab als konventionelle Produkte. Bei den Bio-Flocken vergab "Öko-Test" elf von 16 Mal die Note "sehr gut", drei weitere wurden als "gut" befunden. Ein "befriedigend" bekamen zwei Bio-Produkte – wegen erhöhter Spurenwerte von Mineralölbestandteilen.