Ungefährliche Verunreinigungen im Pinkus Müller Bier

Bei einer Untersuchung hat das Magazin "Öko-Test" dem Pinkus Pils die Gesamtnote "ungenügend" gegeben. Vereinzelt wurden dabei in Ploppbierflaschen der Sorte Pils Spuren mit Pediokokken nachgewiesen. Ein gängiger bekannter Bierschädling, der im Getränk selbst allerdings nichts zu suchen hat. Die Milchsäurebakterien sind für den Menschen zwar ungefährlich, sorgen aber für einen buttrigen Geschmack im Bier.

Ursache noch unbekannt

In der Brauerei wird alles gereinigt und überprüft

Seit Tagen ist in der Brauerei in Laer alles auf Links gedreht, denn die Ursache ist noch nicht bekannt. Solange bleibt die Produktion hier auch erstmal gestoppt. Alle Schläuche und Flaschentransportbänder werden auf Hochtouren gereinigt. Erste Proben wurden auch schon entommen, die jetzt von einem externen Bierlabor ausgewertet werden.

Für das Ehepaar Friedhelm Langfeld und Barbara Müller kam die Nachricht völlig unerwartet: " Erst haben wir das gar nicht glauben können, aber als sich das dann bewahrheitete, waren wir sehr geschockt. "

Bestimmte Chargen und Produkte wurden gesperrt

Bestimmte Chargen und Produkte wurden von der Brauerei gesperrt. Die werden jetzt nicht mehr herausgegeben, sondern neu abgefüllt - um auf der sicheren Seite zu sein. Wer allerdings noch Flaschen von der Charge zu Hause hat, dem rät Barbara Müller: " Einfach das Bier probieren und wenn es einen Fehlgeschmack hat, dann wegschütten ." Falls noch zu beanstandene Ware auftaucht, wird sie von der Brauerei ersetzt.

Bereits seit über 200 Jahren gibt es die Brauerei Pinkus in Münster. Die Rezepturen seien alle handwerklich verarbeitet und so etwas sei noch nie passiert. Darum hofft Friedhelm Langfeld, " dass da irgendwann auch mal wieder Gras drüberwachsen kann und wir nicht bis zum Ende unserer Tage an dieser Kleinigkeit festgemacht werden. "