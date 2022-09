Niederländische Stadt will Werbung für Fleisch verbieten

Klimaschädliche Wirkung erwiesen

Tatsächlich belegen inzwischen zahlreiche Studien den ökologischen Fußabdruck der Fleischproduktion. Das gilt sowohl für die Tierhaltung selbst, als auch für den großen Flächen-, Energie- und Düngemittelbedarf bei der Herstellung des Futters und für den Transport. Auch in Deutschland und der EU wird deshalb regelmäßig über eine Verringerung der Tierproduktion diskutiert.