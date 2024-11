Bei ihrem gemeinsamen Besuch in der Region Valencia waren gestern das spanische Königspaar, Ministerpräsident Pedro Sánchez und Regionalpräsident Carlos Mazón von wütenden Menschen empfangen worden. Aufgebrachte Demonstranten warfen Schlamm und Gegenstände in Richtung des Königspaares. Der Termin musste angesichts der Proteste vorzeitig abgebrochen werden. König Felipe VI. äußerte anschließend Verständnis für die Wut der Bevölkerung.

Blutspende im WDR-Studio • Heute Abend spenden die WDR -Moderatoren der Aktuellen Stunde Catherine Vogel und Andreas Bursche live in der Sendung Blut. Der Hintergrund: Das Rote Kreuz hatte zuletzt gewarnt, dass die Blutreserven im Westen knapp werden könnten. Bei der Abmoderation einer früheren Sendung der Aktuellen Stunde schlussfolgerte Catherine Vogel: " Wir haben heute noch gesagt, wir müssen auch noch mal zur Blutspende gehen. " Die Blutspende-Aktion in der Aktuellen Stunde streamen wir auf WDR.de und in der App WDR aktuell live von 18.45 bis 19.30 Uhr.

Ampel bemüht sich um Deeskalation • Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) werden sich vor der Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwochabend mehrmals zu dritt treffen, um nach Wegen aus der Ampel-Krise zu suchen. Nach dpa -Informationen sind ab heute zwei bis drei solcher Gespräche geplant. Insbesondere seitdem Lindner ein Papier zur Wirtschaftspolitik veröffentlicht hat, das in mehrerlei Hinsicht vom Koalitionsvertrag abweicht, gilt die Regierung als angezählt.

Moldau: Präsidentin siegt in Stichwahl • Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau hat die prowestliche Staatschefin Maia Sandu nach Auszählung fast aller Stimmen gewonnen. Die 52-Jährige kam auf 55,1 Prozent der Stimmen. Sandus Herausforderer, der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo, der eine Zusammenarbeit auch mit Russland wollte, unterlag demnach mit 44,9 Prozent. Sowohl die Europäische Union als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik.

Werbung für Männergesundheit im "Movember" • Im November lassen sich viele Männer einen Schnäuzer stehen, um so für mehr Männergesundheit und Vorsorgeuntersuchungen zu werben. Dass der Aktionsmonat dringend notwendig ist, zeigen aktuelle Studien: Laut Deutscher Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG) lassen sich gut 59 Prozent aller Frauen, aber nur 22 Prozent aller Männer vorsorglich beim Arzt untersuchen.

Proteste nach Tötung von Eichhörnchen • In den USA sorgt der Tod eines berühmten Eichhörnchens für Diskussionen. "Peanut" war ein Internetstar mit Hunderttausenden Followern. Es lebte bei Marc Longo, der mit seiner Frau eine Tierauffangstation betreibt. Vor wenigen Tagen hatten die Behörden das Eichhörnchen beschlagnahmt, weil die Haltung von Wildtieren verboten ist. Dann sei das Eichhörnchen eingeschläfert worden, um auf Tollwut getestet zu werden. In den sozialen Netzwerken ist die Trauer groß.

Platznot im RRX wegen Störung • Rappelvolle Züge, keine Sitzplätze, hohe Verspätungen: Das lange Wochenende sorgte für Frust bei Pendlerinnen und Pendlern zwischen Rheinland, Ruhrgebiet und Ostwestfalen. Statt mit regulär zwei sind viele RRX -Züge nur mit einem Wagen unterwegs gewesen. Der Grund war eine technische Störung. Inzwischen sei der Fehler gefunden, hieß es beim Hersteller Siemens. Bis zum Abend sollen die Züge wieder " komplett " unterwegs sein.

Prozess um islamistischen Mord in Frankreich • Vor vier Jahren tötete ein 18-Jähriger einen Lehrer in einem Pariser Vorort und enthauptete ihn. Die Polizei erschoss damals den Täter, einen Mann mit russisch-tschetschenischen Wurzeln. Das Verbrechen löste international Entsetzen aus. Ab heute stehen acht Erwachsene vor Gericht, darunter zwei Freunde des Täters, die laut Anklage in dessen Pläne eingeweiht waren. Beide sollen ihn beim Kauf von Waffen begleitet und einer soll ihn zum Tatort gefahren haben.

Morgen startet die US-Wahl • Morgen wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Wird es der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris? In Umfragen liegen die beiden nahezu gleichauf. Ein Drittel der Wahlberechtigten haben bereits ihre Stimme abgegeben: entweder per Brief oder persönlich. Wie die Wahl abläuft und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist: