Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Catharina Coblenz und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

Neue Diskussion um Status von Syrern in Deutschland und Demos • Nach dem Sturz des Assad-Regimes haben weitere Länder ihre Asylverfahren für Menschen aus Syrien erstmal ausgesetzt. Neben Deutschland stoppten unter anderem Großbritannien, Italien und Norwegen die Entscheidungen. Österreich geht noch weiter und plant Abschiebungen syrischer Flüchtlinge. Die Entwicklung in Syrien bewegt viele Menschen - allein in NRW demonstrierten am Wochenende über 15.000 Menschen. Für heute Nachmittag wird eine weitere Demonstration in Duisburg mit Tausenden Menschen erwartet.

Auch auf politischer Ebene laufen die Gespräche: Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich am Telefon über die Lage in Syrien ausgetauscht. Laut Regierungssprecher Hebestreit sind beide bereit, mit den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten - unter der Bedingung, dass Menschenrechte und Minderheiten geschützt werden. Es sei wichtig, dass Syrien ein eigenes, zusammenhängendes Land bleibe. Derweil ebnet die Rebellenallianz den Weg für eine Übergangsregierung. Mohammed al-Baschir, bisher Regierungschef in Idlib, soll nach Medienberichten mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden sein.

Die Lage bleibt jedoch angespannt: In der Nacht soll Israel etwa 100 Ziele in Syrien angegriffen haben, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Israels Verteidigungsminister Katz erklärte am Abend, man wolle verhindern, dass verbliebene chemische Waffen oder Raketen mit größerer Reichweite in die Hände von Extremisten fielen.