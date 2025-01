Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Oliver Strunk und Bernd Schwickerath.

Neue Erkenntnisse nach dem tödlichen Anschlag in New Orleans • Nach dem Anschlag mit einem Auto in der Silvesternacht in der US- Metropole New Orleans mit 15 Toten vermuten die US-Behörden, dass der Täter nicht alleine gehandelt hat. Der 42-Jährige hat nach Angaben von US-Präsident Biden wenige Stunden vor der Tat ein Video ins Netz gestellt, in dem er sagt, dass er von der Terrormiliz IS inspiriert wurde.

Zudem wird nach Angaben des US-Präsidenten geprüft, ob es eine Verbindung zur Explosion auf einem Tesla-Cybertruck vor dem Trump-Hotel in Las Vegas gibt. Bisher gebe es darauf keine Hinweise. ARD-Korrespondent Jan Koch berichtete, dass die Straße, in der der Anschlag in New Orleans verübt wurde, eigentlich durch Pöller hätte geschützt sein sollen. Diese Pöller werden aber zurzeit gewartet und waren nicht im Einsatz.

US-Medien hatten einen Vergleich zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurz vor Heiligabend gezogen, bei dem ebenfalls ein Mann gezielt in eine Menschenmenge gefahren war und fünf Menschen getötet hatte. In den Berichten heißt es, dass in mehreren US- Städten Bundesermittler im alten Jahr die lokalen Behörden vor Angriffen mit Fahrzeugen gewarnt hätten. Dabei sollen die Behörden auch über den Angriff in Magdeburg gesprochen haben.

Der Täter in New Orleans war mit einem Pickup im berühmten Ausgehviertel French Quarter in die Menschenmenge gerast und hatte 15 Menschen getötet, mehr als 35 weitere wurden verletzt. Auch der mutmaßliche Täter wurde getötet - er starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Das FBI hat den Anschlag als Terrorakt eingestuft.

WDR-Recherche: IT -Check der Landesregierung offenbar mangelhaft • Im Herbst 2023 legte der Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT zahlreiche Stadtverwaltungen lahm. Als Reaktion darauf bot das zuständige Digitalministerium allen 400 NRW-Kommunen einen kostenlosen IT-Check an, um etwaige Schwachstellen zu identifizieren. Dafür vergab es einen Auftrag an einen IT-Dienstleister und zwar ohne öffentliche Ausschreibung. Das war nach WDR-Recherchen unzulässig und könnte Mehrkosten für den Steuerzahler verursacht haben. Zudem prüft der Check offenbar ein relativ niedriges Sicherheitslevel ab.

Landesparteitag der AfD • Auf dem Landesparteitag der AfD in Marl sollen ab heute die Kandidaten für die Bundestagswahl gekürt werden, mit Kay Gottschalk als Spitzenkandidaten. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei und sitzt seit 2017 im Bundestag. Sein Wahlkreis ist Viersen. Die AfD ist die letzte Landtagspartei, die ihre Liste bestimmt. Verschiedene Bündnisse haben zu Protesten und Mahnwachen in Marl aufgerufen.

Bewaffneter Angreifer erschießt in Montenegro mehrere Menschen • In Montenegro hat ein Mann in einem Restaurant mehrere Menschen erschossen. Die Polizei spricht von mindestens zehn Toten. Offenbar hatte es in dem Restaurant in der Region bei Cetine vorher Streit gegeben. Der Täter wurde auf der Flucht erschossen.

Polen übernimmt EU -Ratspräsidentschaft • Polen hat zum Jahreswechsel den alle sechs Monate rotierenden EU-Ratsvorsitz übernommen. Regierungsvertreter des Landes werden damit bis Ende Juni die Leitung zahlreicher Ministertreffen übernehmen und bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Staaten vermitteln.

Ungarn verliert Anspruch auf EU-Milliarden • Wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit hat Ungarn zum Jahreswechsel den Anspruch auf EU-Hilfen in Höhe von rund einer Milliarde Euro verloren. Zur Freigabe des Geldes hätte das Land bis Ende 2024 Reformauflagen umsetzen müssen. Das Geld war für Ungarn zur Förderung strukturschwacher Gebiete vorgesehen. Die EU-Kommission sah aber verschiedene EU-Standards und Grundwerte missachtet, etwa bei der Korruptionsbekämpfung.

Chefin der Grünen Jugend: Entschuldigung für Böller-Post • Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat sich für einen umstrittenen Beitrag zu Silvester auf der Plattform X entschuldigt. Nach Angaben zahlreicher Nutzer hatte Nietzard geschrieben: " Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen. "