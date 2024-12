WEITERE NACHRICHTEN

Schleifspuren in der Ostsee gefunden • Finnische Ermittler sind nach der mutmaßlichen Sabotage an einem Unterwasserkabel offenbar einen Schritt weiter. Sie entdeckten eine kilometerlange Schleifspur am Meeresboden. Es besteht der Verdacht, dass ein Öltanker seinen Anker hinter sich hergezogen hat, um die Leitung zu beschädigen. Das verdächtige Schiff wurde von finnischen Behörden festgesetzt. Es soll von Russland für Öltransporte benutzt werden.

Vom Erdnussfarmer zum Friedensnobelpreisträger: Jimmy Carter

Trauer um Jimmy Carter • Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er wurde 100 Jahre alt. Der demokratische Politiker war von 1977 bis 1981 während einer Wirtschaftskrise in den USA im Amt. Eine Wiederwahl gelang ihm nicht. 2002 erhielt Carter den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen zur Lösung internationaler Konflikte. Auch NRW-Ministerpräsident Wüst würdigte den Politiker: " Jimmy Carter war im wahrsten und besten Sinne des Wortes ein Weltverbesserer. Jahrzehntelang hat er sich mit all seiner Kraft für Frieden und Menschenrechte überall auf der Welt eingesetzt ."

Bus und Bahnfahren wird 2025 teurer • Wer im kommenden Jahr mit Bussen und Bahnen durch NRW fahren will, muss tiefer in die Tasche greifen. Zum Jahreswechsel erhöhen fast alle Verkehrsverbünde ihre Ticketpreise - im Schnitt um fünf bis sechs Prozent. Begründet werden die teureren Tickets mit Kostensteigerungen bei Personal, Energie und Material.

Wieder Demos nach der Flut in Spanien • Zwei Monate sind seit der Flut in der Region Valencia vergangen. 223 Menschen kamen dabei ums Leben. Viele Angehörige sind weiter wütend: wegen zu später Warnung und fehlender Hilfe. Am Abend sind deshalb wieder 80.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt von Regionalpräsident Mazón gefordert. Zuletzt hatten in Valencia mehr als 100.000 Menschen demonstriert.

Mutter soll Töchter missbraucht haben • Es sind schwere Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen eine 35-jährige Mutter aus Haltern erhebt. Sie soll über einen längeren Zeitraum Geld damit verdient haben, dass sie ihre Töchter missbrauchte und Fotos davon weiterverkaufte. Sie muss sich deswegen ab heute vor Gericht verantworten. Nach Angaben des Gerichts werden die Mädchen aktuell von ihren Großeltern und auch vom Jugendamt betreut.

Flugzeugabsturz - Hinweise auf Vogelschwarm • Nach dem Flugzeugunglück in Südkorea mit 179 Toten steht die Ursache noch nicht fest. Allerdings verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Flugzeug beim Landeanflug in einen Vogelschwarm geraten sein könnte. Das könnte dazu geführt haben, dass das Fahrwerk nicht oder nicht vollständig ausgefahren werden konnte.

Auch in Deutschland sind Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln gar nicht so selten: 2023 gab es das fast 1.800 Mal. Doch nur in seltensten Fällen wird das gefährlich. Oft bekommen es die Piloten und Passagiere nicht mal mit. In Deutschland haben alle internationalen Verkehrsflughäfen unter anderem einen so genannten Vogelschlagbeauftragten.

Brand in einer Lagerhalle in Bochum

Halle mit Autos und Wohnmobilen in Bochum abgebrannt • Etwa 30 Kleintransporter, Wohnmobile und Anhänger sind in der vergangenen Nacht in einer rund 1.000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Bochum verbrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Über die App Nina wurde vor der riesigen Rauchwolke gewarnt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Skispringer Pius Paschke

Pius Paschke springt auf Platz 4 • Pius Paschke hat die Hoffnung der deutschen Skispringer auf den ersten Vierschanzentournee-Sieg seit Sven Hannawald vor 23 Jahren gewahrt. Der 34-Jährige liegt nach seinem vierten Platz beim Auftakt in Oberstdorf noch voll im Rennen um den goldenen Adler. Österreichs Dominanz dämpfte die Stimmung aber etwas. Paschke landete hinter den Österreichern Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig.

DAS WETTER IN NRW

Grau in Grau • Schön ist anders. Dichte Wolken begleiten uns durch den heutigen Tag, ab rund 500 Höhenmetern ist es auch neblig. Die Sonne bekommen wir am ehesten in den Bördegebieten sowie von der Medebacher Bucht bis zur Warburger Börde zu Gesicht, sonst kaum bis gar nicht. Immerhin: Es bleibt überwiegend trocken, nur selten nieselt es ein wenig. Mit Höchstwerten von 5 bis 8 Grad, in der Eifel und im Sauerland 1 bis 4 Grad wird es milder als zuletzt.