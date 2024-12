Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Nina Magoley und Catharina Coblenz

THEMA DES TAGES

Macron lehnt Rücktritt ab - Noch kein neuer Regierungschef • Einen Tag nach dem Sturz der Regierung in Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron an das französische Volk gewandt. In einer TV-Ansprache am Abend wies er Rücktrittsforderungen zurück. " Sie haben mir auf demokratische Weise ein Mandat für fünf Jahre anvertraut, und das werde ich bis zum Ende ausführen ", sagte er.

In seiner Rede räumte der Präsident keine Fehler ein. Die Regierung von Michel Barnier habe ihr Bestes getan, mit den wackeligen Mehrheitsverhältnissen nach der Neuwahl zu arbeiten, betonte Macron. Aber die Auflösung der Nationalversammlung sei unausweichlich gewesen.

Bereits in den nächsten Tagen will Macron einen neuen Premier ernennen. " Wir können uns weder Spaltungen noch Stillstand leisten ", sagte Macron dazu in seiner Ansprache. Bis dahin wird Frankreich nur noch geschäftsführend von Premierminister Michel Barnier regiert.

WEITERE NACHRICHTEN

Gauck warnt vor russischer Bedrohung • Altbundespräsident Joachim Gauck hat vor Russland gewarnt. Bei der Verleihung des "Benediktpreises Mönchengladbach" sagte er, langfristig sei Russland für den Westen die " größte und unmittelbarste Bedrohung ". Er warb dafür, Werte zu verteidigen, um Frieden zu sichern. Dies müsse auch mit " militärischer Entschlossenheit " passieren, so der Altbundespräsident.

1LIVE Krone verliehen • Die Gewinner sind gekrönt: Gestern Abend wurde im Lokschuppen in Bielefeld die 1LIVE Krone, einer der wichtigsten Musik-Preise Deutschlands, verliehen. Großer Gewinner des Abends ist Ski Aggu. Die Hörer kürten den Rapper zum "Besten Künstler" des Jahres. Außerdem räumte er gemeinsam mit dem Musiker Zartmann in der Kategorie "Bester Alternative Song" ab. In der Kategorie "Bester Song" bekam der deutsche Rapper "$OHO BANI" die Krone. Sein Lied " Zeit, dass sich was dreht " sei nicht nur zum inoffiziellen EM-Song geworden, sondern auch zur Hymne gegen Rechts.

Bilanz: Ein Jahr telefonische Krankschreibung • Seit einem Jahr haben Vertragsärzte dauerhaft die Möglichkeit, Patienten mit leichten Erkrankungen nach telefonischer Befragung krankzuschreiben. Viele Betroffene und Ärzteverbände finden das gut. Kritik kam im Herbst von Arbeitgebern und Ex-Finanzminister Christian Lindner.

Gestern veröffentlichte der BKK -Dachverband einen neuen Gesundheitsreport für das vergangene Jahr - also für die Zeit vor der telefonischen Krankschreibung: Danach sank die Zahl der Krankschreibungen im Jahr 2023 mit 22,4 Fehltagen pro Beschäftigtem zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht. Der Krankenstand blieb demnach aber auf hohem Niveau.