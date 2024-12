Amtliche Unwetterwarnungen für andere Teile Deutschlands

In anderen Teilen Deutschlands wird bereits in einer amtlichen Unwetterwarnung vor orkanartige Böen am Freitagmorgen gewarnt. So wird im Regierungsbezirk Freibung in Baden-Württemberg zum Beispiel vor Böen zwischen 90 und 105 Stundenkilometren gewarnt. Dort besteht Gefahr für Leib und Leben durch umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste.

Am Samstag wird es kälter

In Höhenlagen reicht es nur für eine Schneehaube

Richtiges Winterwetter ist auch am Wochenende nicht unbedingt in Sicht. Lagen vor genau einem Jahr am Kahlen Asten noch 30 Zentimeter Schnee, gehen am Samstag die Schauer nur in den Höhenlagen in Schneeregen und Schnee über. Es bleibt windig bei 3 bis 11 Grad, am Nachmittag wird es dann langsam kälter.

Keine Weihnachtsromantik im Flachland

Auch am Sonntag gibt es Schauerwetter - oberhalb von 400 bis 500 Meter fällt Schnee. Dazu minus 1 bis plus 6 Grad. Erwartete Schneehöhen: bis zu 15 Zentimeter in den Höhenlagen der Eifel, im Sauerland, in Siegen und Wittgenstein. " Auf dem platten Land wird eher feucht, windig und klamm bleiben. Also eher keine Weihnachtsromantik im Flachland ", sagt Jürgen Vogt.

Der Trend für die kommende Woche: Winterlich - in den Bergen mit Schnee oberhalb von 400 bis 500 Meter, weiter unten nass-kalt und leicht wechselhaft, bei maximal 5 Grad.

Unsere Quellen:



WDR-Wetterredaktion

Deutscher Wetterdienst

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 5.12.2024 auch im Fernsehen: WDR aktuell, 12.45 Uhr.