Telefonische Krankschreibung: Wie läuft sie genau ab?

Ab wann ist die telefonische Krankschreibung wieder möglich?

Die telefonische Krankschreibung könnte ab dem 7. Dezember wieder möglich sein - und dann dauerhaft zur Verfügung stehen. Über eine entsprechende Regelung wird der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Plenarsitzung am 7. Dezember beraten. Die Regelung solle dann ab demselben Tag greifen, sagte Monika Lelgemann, die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses des Gemeinsamen Bundesausschusses, gegenüber der ARD.

Bei welchen Krankheiten kann man sich telefonisch krankschreiben lassen?

Während der Pandemie gab es die Möglichkeit nur für leichte Atemwegserkrankungen, künftig soll das Spektrum erweitert werden: " Es wird nicht so sein, dass es um bestimmte Krankheitsbilder geht, aber wir werden sagen: Krankheitsbilder mit absehbar nicht schwerem Verlauf ", so Lelgemann.

Kann man für eine Krankschreibung in jeder Arztpraxis anrufen?

Nein, wer sich in Zukunft telefonisch krankschreiben lassen will, soll das nach den aktuellen Plänen nur in einer Praxis machen können, in der er bekannt ist.

Muss man den Arzt oder die Ärztin persönlich sprechen?

In der Regel finde ein direktes Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin statt, sagt die Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein, Monika Baaken, dem WDR. " Dabei werden dann genau die Symptome abgefragt ." Es werde geklärt, ob es sich wahrscheinlich tatsächlich um eine Krankheit handelt, die keiner genaueren Untersuchung bedarf.

Es könne allerdings durchaus sein, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Arztpraxis mit dem Patienten oder der Patientin ein Vorgespräch führt. Ob eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wird, liege aber allein in der ärztlichen Verantwortung, so Baaken.

Wann muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegen?

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss am dritten Tag beim Arbeitgeber sein.

Wie kommt mein Arbeitgeber an den Krankenschein?

Seit Anfang des Jahres gibt es offiziell keine gelben Scheine mehr. Früher mussten Arbeitnehmer diese bei ihren Arbeitgebern einreichen. Einige Arbeitgeber würden das noch verlangen, sagt Baaken. Ein Recht darauf hätten sie aber nicht mehr. Stattdessen können sie die Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse ihres Arbeitnehmers herunterladen.

Muss ich gar nicht meine Versichertenkarte vorlegen?

Doch, auch bei einer telefonischen Krankschreibung benötige die Praxis einmal pro Quartal die Versichertenkarte des Patienten. "In der Regel muss man die Karte sofort vorlegen, sofern der Patient in dem Quartal noch nicht in der Praxis war" , sagt Baaken, also am selben Tag, an dem das Telefongespräch mit dem Arzt geführt wurde. Ob es zur Vorlage der Versichertenkarte eine genaue Regelung geben wird, ist offenbar noch unklar.

Habe ich ein Recht auf eine telefonische Krankschreibung?

Nein, keineswegs. Es könne auch sein, dass eine Ärztin vor einer Krankschreibung darauf besteht, dass ihr Patient in die Praxis kommt, sagt Baaken. Denn für viele Untersuchungen sei das unerlässlich.

Gibt es auch Kritik an den Plänen?