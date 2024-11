Unterdessen hat gestern Vizekanzler Habeck in einer Rede auf dem Neuhardenberger Schloss dem Koalitionspartner SPD schwere Fehler vorgeworfen, nicht allein der FDP.

Katar zieht sich als Vermittler im Gaza-Konflikt zurück • Katar will vorerst nicht mehr im Nahostkonflikt vermitteln. Das berichten mehrere Medien. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Den Berichten zufolge, sollen über diesen Schritt beide Seiten und die US-Regierung informiert worden sein. Zur Begründung wurde angeführt, dass Israel und die Hamas bislang nicht den aufrichtigen Willen zur Rückkehr an den Verhandlungstisch gezeigt hätten. Katar hatte sich um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Geiselfreilassung bemüht.

Trump-Berater äußert sich zu Ukraine • Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hatte vor den Wahlen angekündigt, er werde den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine am ersten Tag im Amt beenden. Dazu hat sich jetzt einer seiner Vertrauten geäußert: Trumps Priorität sei Frieden und nicht Sieg, so sein außenpolitischer Berater Bryan Lanza gegenüber der BBC. " Wenn Präsident Selenskyj an den Tisch kommt, und sagt, wir können nur Frieden haben, wenn wir die Krim bekommen, dann sagt uns das, dass er es nicht ernst meint. Die Krim ist weg" , so Lanza wörtlich. Aus dem Trump-Team hieß es wenige Stunden später: "Lanza spricht nicht für Trump".

Synode der evangelischen Kirche in Deutschland beginnt • Ab heute tagt das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland in Würzburg. Einen Schwerpunkt auf der EKD-Synode sollen die Themen Migration, Flucht und Menschenrechte bilden. Darüber hinaus geht es auch um die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt, den Haushalt und Datenschutz. Bis Mittwoch muss auch noch der Rat der EKD neu gewählt werden. Wer das höchste Amt der Evangelischen Kirche, den Ratsvorsitz, übernimmt, soll am Dienstag entschieden werden.

Kölner Schweigemarsch zum Jahrestag der Ermordung der Edelweißpiraten • Die Edelweißpiraten waren Jugendliche vor allem im Rheinland, die sich der Hitlerjugend verweigert hatten und Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Sie verteilten Flugblätter und beteiligten sich an Sabotage-Aktionen. Heute vor genau 80 Jahren wurden einige der Mitglieder der Edelweißpiraten ohne Gerichtsprozess in Köln-Ehrenfeld gehängt. An sie soll heute Nachmittag mit einem Schweigemarsch erinnert werden.

DAS WETTER IN NRW

Nebel und dicke Wolken im Großteil NRWs • Der Sonntag wird grau. Schon am Morgen wird es neblig-trüb, die Sonne scheint nur vereinzelt und örtlich fällt Nieselregen. Im Laufe des Tages schafft es die Sonne noch vereinzelt, sich auf den Eifelhöhen und in Hochlagen des Rothaargebirges zwischen den Wolken zu zeigen. Im Großteil von NRWs bleibt es trüb. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad, bei längerem Sonnenschein 11 bis 13 Grad.