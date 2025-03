Militärexperte Fabian Hinz

Militärexperte: Atommacht Frankreich kann Deutschland schützen • In Europa wird über einen eigenen atomaren Schutzschirm diskutiert, um Russland abschrecken zu können. Fabian Hinz, Militärexperte vom International Institute for Strategic Studies (IISS), erklärt im WDR-Interview, dass Frankreich Deutschland diesen Schutz womöglich bieten kann.

Ukraine und USA wollen wieder verhandeln • Der ukrainische Präsidenten Selenskyj hat am Abend mitgeteilt, dass er nächste Woche in Saudi-Arabien Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufnehmen werde. Selenskyj wird - nach bisherigen Plänen - am Montag nach Saudi-Arabien reisen und dort den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Danach würde sein Team vor Ort bleiben, um mit US-Vertretern zusammenzuarbeiten.

Papst schickt Sprachnachricht • Am Abend wurde auf dem Petersplatz in Rom zur Gebetsandacht eine Audionachricht von Papst Franziskus abgespielt. Darin bedankt er sich von ganzem Herzen für die Gebete. Er sagte: "I ch begleite euch von hier. Möge Gott euch segnen und die Jungfrau Maria euch beschützen. Danke ."

Mann nach Messerattacke außer Lebensgefahr • Ein 56-jähriger Mann, auf den gestern am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Messer eingestochen wurde, ist außer Lebensgefahr. Der Mann hat am Ticketschalter im Bahnhof gearbeitet, als er wohl mit einem 22-jährigen Syrer in Streit geraten sein soll. Der 22-Jährige soll laut Polizei etwa eine Stunde später mit einem Messer zurückgekommen und mehrfach auf den Ticketverkäufer eingestochen haben. Bundespolizisten sollen den Syrer noch am Tatort gestellt haben.