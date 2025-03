Zahlreiche Verdi-Bezirke, darunter die in vielen Ruhrgebietsstädten, aber auch Köln, Bonn, Leverkusen sowie Westfalen, das Münsterland und Südwestfalen wollen sich dem bundesweiten Aufruf zum "Equal pay day" anschließen. Der Aktionstag will auf die bestehenden Entgeltungleichheiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen.

Verdi: Frauen für unverzichtbare Arbeit besser entlohnen

Im öffentlichen Dienst arbeiten in der Pflege, in Kitas und in der Sozialarbeit den Gewerkschaftsangaben zufolge mehrheitlich Frauen. " Das Leben der Beschäftigten ist oft durch Doppelt- und Dreifachbelastungen geprägt. Neben der Arbeit müssen die eigenen Kinder versorgt und Angehörige gepflegt werden ", sagt die Vize-Verdi-Vorsitzende Christine Behle laut Mitteilung. " Es ist an der Zeit, dass Frauen für ihre unverzichtbare Arbeit gerecht entlohnt werden. "