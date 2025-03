Es ist der 11. März 2020. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat COVID -19 offiziell als weltweite Pandemie eingestuft. Kurze Zeit später wird in Deutschland der erste Lockdown verkündet. Bars, Diskotheken, Clubs, Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen müssen schließen.

Im März 2020 hat auch in Deutschland die Corona-Pandemie so richtig begonnen. Eine Pandemie, durch die weltweit fast sieben Millionen Menschen sterben, 175.000 davon in Deutschland. Eine Pandemie, die unsere Gesellschaft auf eine harte Probe stellt, die uns auseinanderbringt und Freundeskreise und Familien entzweit. Das zeigt das Beispiel von Illo, der mit seinem tatsächlichen Namen nicht in die Öffentlichkeit gehen möchte, und Jasmin.

Corona-Virus als Probe für unsere Gesellschaft

Die Geschwister sind sich ziemlich ähnlich. Er ist 32, lebt in Hannover und beschäftigt sich in seiner Freizeit damit, Computersysteme zu hacken. Sie ist 30, lebt in Hamburg und hat sich das Programmieren zum Hobby gemacht. Die beiden sind rational denkende Menschen, hinterfragen Dinge und lieben ihre Familie. Illo und Jasmin haben ein gutes Verhältnis zueinander.

" Ich würde Illo als loyalen Menschen beschreiben. Als kritisch, intelligent, ehrgeizig und kognitiv stark ", sagt Jasmin. " Sie ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, sehr emotional. Hilfsbereit, empathisch, sportlich und beliebt ", beschreibt Illo seine kleine Schwester.

Die ersten Zahlen: "Ganz so schlimm ist es nicht"

Doch so viel Gutes die beiden auch übereinander zu berichten haben und so ähnlich sie sich auch sind, so unterschiedlich reagieren sie auf die ersten Nachrichten über das Corona-Virus, das Ende 2019 in China entdeckt wird. " Ich habe mir auch Sorgen gemacht ", erzählt Illo. " Nicht, dass ich das kriege und nicht, dass das irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich hat. "

Ende 2019 wird das Virus erstmals in China entdeckt

Während Illo das Geschehen in China aufmerksam verfolgt, blendet Jasmin das neuartige Virus zunächst aus. " Ich habe das mitbekommen und habe erst mal weiter funktioniert und habe gedacht: Okay, das ist in China, wer weiß, inwiefern das auf uns zukommen wird, wie doll wir getroffen sind. "

In seiner Sorge überprüft Illo Anfang 2020 regelmäßig die Seiten vom Robert-Koch-Institut und von der John-Hopkins-Universität. Und da fällt ihm etwas auf: " Meine Altersgruppe hat gar keine Probleme, also da passiert halt einfach nichts, da sterben keine Leute. "

Zu diesem Zeitpunkt sei ihm klar geworden, dass es unwahrscheinlich sei, irgendwelche negativen Einflüsse durch das Virus zu erfahren. " Ganz so schlimm ist es nicht", sagt er, "und ich habe hier nichts zu befürchten. " Daher sind für Illo die Maßnahmen, die getroffen werden, vollkommen übertrieben.

Erster Lockdown: "Ich habe das irgendwie genossen"

Jasmin hingegen, die Corona anfangs ausgeblendet hatte, unterstützt die Vorkehrungen. " Ich fand das gut, dass Maßnahmen getroffen worden sind und sie mussten auch getroffen werden, auch wenn sie für viele sehr einschränkend waren. "

Im März 2020 wird in Deutschland der erste Lockdown verkündet

Und während Illo sich durch den ersten Lockdown in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, kann Jasmin daraus etwas Positives ziehen.

"Ich hab das schon irgendwie sehr genossen, viel zu Hause zu sein, Mittagspause zu machen. Man ist nur noch spazieren gegangen und hat irgendwelche Podcasts gehört." Jasmin

Maskenpflicht, zweiter Lockdown, 2G-Regel

Es ist Oktober 2021 und seit dem ersten Lockdown im März 2020 ist einiges passiert. Maskenpflicht, ein zweiter Lockdown Ende 2020 und die Zulassung der ersten Impfstoffe.