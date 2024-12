Nachts sicher ans Ziel: mit dem Taxi

Taxi-Gutscheine für Frauen • Die Stadt Köln verschenkt ab heute 1500 Gutscheine für Nacht-Taxifahrten speziell für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. Diese sollen so sicherer nach Hause kommen. Ab heute gibt es in Köln die Gutscheine, mit denen Mädchen und Frauen 10 Euro bei der Taxi-Nutzung sparen können. Eingelöst werden können die Gutscheine, wenn eine Frau allein, in Begleitung anderer Frauen oder mit Kindern im Taxi fährt. Die Stadt arbeitet für das Projekt mit der Taxi Ruf Köln eG zusammen, nur bei diesem Anbieter sind die Gutscheine gültig. Das Frauen-Nacht-Taxi fährt an allen Wochentagen zwischen 22 und 6 Uhr.

El Hotzo gibt systematischen Betrug gegenüber Frauen zu • Auf X hat sich El Hotzo in einem Posting dazu bekannt, Frauen systematisch belogen und betrogen zu haben und dabei seine Machtposition als bekannte Medienpersönlichkeit ausgenutzt zu haben. " Ich habe gelovebombt, gegaslighted, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen ." Ausgangspunkt war wohl ein Post der Userin "Lena blauer Haken". Dieser und auch der Account (@leanindersprite) sind inzwischen gelöscht. Das Management von El Hotzo hat die Echtheit seines Statements gegenüber dem "Spiegel" bestätigt.

Ärger für Neubaur wegen Sportevent • Einladungen an Regierende können politisch heikel sein. Nun gibt es Vorwürfe gegen NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur wegen eines Stadionbesuchs in Dortmund. Dort guckte sie nicht nur Fußball, sondern sprach auch noch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Signal Iduna Gruppe zu Fachkräftemangel und Bürokratieabbau. Der Verein Transparency Deutschland kritisiert, der Besuch sei eher eine " private Lustveranstaltung als ein repräsentativer dienstlicher Termin " und stößt sich auch am Wert der Einladung. Der Platz im VIP-Bereich koste mehr, als ein Minijobber im Monat verdiene.

DAS WETTER IN NRW

Lieber mit Schirm auf den Weihnachtsmarkt

Wolken und Sprühregen im Anmarsch • Die Woche startet wolkenverhangen und die Wetterkarten zeigen vielerorts Regensymbole. Auch am Nachmittag ist die Wolkendecke meistens geschlossen. Je höher die Lage, desto neblig-trüber wird es. Dabei wird es im Flachland sehr mild mit 9 bis 12 Grad. Oberhalb von 500 Metern werden nur 5 bis 8 Grad erreicht.