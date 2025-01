Verfolgungsjagd mit der Polizei in Dortmund

Verfolgungsjagd mit Polizeihubschrauber in Dortmund • Bei einer Verfolgungsjagd in Dortmund ist am Abend ein unbeteiligter Mann leicht verletzt worden. Die Polizei versuchte bei einer Verkehrskontrolle ein Auto anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte jedoch und es kam zu einer Verfolgungsjagd. Ein Polizeihubschrauber verfolgte die Autos aus der Luft. Der flüchtende Wagen raste schließlich über eine rote Ampel und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. Der 69-jährige Fahrer dieses Wagens wurde leicht verletzt. Die vier Insassen des Fluchtwagens konnten zunächst fliehen. Drei von ihnen hat die Polizei binnen kurzer Zeit gefasst. Der Fahrer ist noch auf der Flucht.

Beratungen über AfD -Verbotsverfahren • Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen beraten heute über zwei AfD -Verbotsanträge. Zum einen geht es um einen fraktionsübergreifenden Antrag von Marco Wanderwitz ( CDU ). Er will ein Verbotsverfahren beantragen. Ein Antrag von Renate Künast (Grüne) sieht vor, dass das Bundesverfassungsgericht zunächst ein Gutachten mit den Erfolgsaussichten erstellt.

US -Justizministerium entlässt Trump-Strafverfolger • Das US -Justizministerium entlässt Medienberichten zufolge mehrere Mitarbeiter, die an den Untersuchungen gegen den nun amtierenden Präsidenten Donald Trump beteiligt waren. Der kommissarische Justizminister James McHenry habe Zweifel daran, " dass sie bei der getreuen Umsetzung der Agenda des Präsidenten helfen ", berichteten unter anderem die "Washington Post". Außerdem bestätigte der US -Senat den Hedgefonds-Manager Scott Bessent als neuen US -Finanzminister - auch mit Stimmen aus den Reihen der Demokraten. Laut "Financial Times" drängt Bessent auf die Einführung neuer Zölle auf US -Importe.

Europäische Weltraumkonferenz • In Brüssel startet heute die europäische Weltraumkonferenz. Die Teilnehmer diskutieren über Chancen und Risiken im Weltraum. " Die Zukunft liegt im All ”, meint nicht nur Elon Musk, sondern auch der neue EU-Verteidigungskommissar Kubiliu. Zur Eröffnung wird er eine Ansprache halten.

Viele E-Scooter fahren über rot • Es ist eine der vermeintlich einfachsten Verkehrsregeln: Ist die Ampel rot, darf die Straße nicht passiert werden. Der ADAC hat sich angeschaut, wie oft Verkehrsteilnehmer in Köln, Berlin, Hamburg, Leipzig und München rote Ampeln missachten. Das Ergebnis: E-Scooter-Fahrer machen das anteilsmäßig am häufigsten - außer in Köln. Dort sind es die Fußgänger.

Sterbearzt vor Gericht • Deutschlands bekanntester Sterbearzt Dr. Johann Spittler muss sich ab heute in Essen wegen Totschlags verantworten. Der 82-Jährige soll einem schwer kranken, lebensmüden Patienten aus Essen verbotene Sterbehilfe geleistet haben.

"Jagd und Hund" beginnt • In Dortmund startet heute die "Jagd und Hund", die größe Jagdmesse Europas. Zehntausende Besucher werden erwartet. Mehrere Tier- und Naturschutzorganisationen kritisieren und protestieren dagegen, dass auf der Messe Trophäenjagden angeboten werden. In NRW gibt es fast 102.000 zugelassene Jäger.

DAS WETTER IN NRW

Mehr Regen als Sonne • Der Dienstag startet in Westfalen mit mehr, mal weniger dichten Wolken und etwas Sonne. Im Rheinland zieht sich der Himmel dagegen zu und es kann etwas regnen. Am Nachmittag bleibt es in Westfalen eher aufgelockert bewölkt, es regnet nur selten - im Gegensatz zum Rheinland, wo neuer Regen aufzieht. Dazu werden 8 bis 11, weiter oben 3 bis 7 Grad erreicht.