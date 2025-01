Es ist eine der einfachsten Verkehrsregeln: "Bei grün darfst du gehen, bei rot bleibst du stehen." Eine aktuelle Auswertung des ADAC zeigt allerdings wie oft rote Ampeln ignoriert werden. Das Ergebnis: E-Scooter-Fahrer ignorierten rote Ampeln anteilsmäßig am häufigsten, außer in Köln.

In Köln laufen häufig Fußgänger über Rot

In Köln waren es meistens Fußgänger, die roten Ampeln missachteten, 8,5 Prozent um genau zu sein. Dafür fuhren hier deutlich weniger Menschen mit E-Scootern oder Fahrrädern über Rot. In den anderen Großstädten waren es mehr als 14 Prozent der E-Scooter-Fahrer, die auch bei Rot fuhren - in Köln nicht mal sechs Prozent.

Autofahrer fuhren dagegen in allen Städten anteilsmäßig weniger über Rot als andere Verkehrsteilnehmer. Trotzdem mahnt Roman Suthold vom ADAC Nordrhein: "Die Zahl der Rotlichtverstöße ist viel zu hoch. Eine der einfachsten Verkehrsregeln, bei einer roten Ampel stehen zu bleiben, scheint zunehmend an Bedeutung zu verlieren ."

Je länger eine Rotphase anhält oder je geringer das Verkehrsaufkommen ist, umso eher wird eine rote Ampel ignoriert. Roman Suthold, ADAC Nordrhein

ADAC nutzt Kameras an Ampeln

In den fünf Großstädten Köln, Berlin, Hamburg, Leipzig und München analysierte derADAC das Verhalten von Fußgängern, Rad-, E-Scooter- und Autofahrern. Dafür wurden je vier Kreuzungen in der jeweiligen Stadt genau unter die Lupe genommen: Mithilfe eines KI-gestützten Kamerasystems. Die Erhebung fand an einem Werktag zwischen 7 und 11 Uhr statt.