Nur alle 50.000 Jahre: Grüner Komet am Himmel zu sehen

Weitere Chance in zweiter Februarwoche

Doch die gute Nachricht ist, dass es noch ein paar mehr Optionen gibt. Zwar ist der Grüne Komet der Erde jetzt am nächsten, doch auch danach wird er noch zu sehen sein. Die nächsten Tage wird es erst einmal schwieriger, weil das zunehmende Mondlicht für zu viel Helligkeit sorgt. Am Sonntag ist schließlich wieder Vollmond. Besser wird es, wenn der Mond wieder abnimmt. In der zweiten Februarwoche soll deshalb noch ein zweites günstiges Zeitfenster sein. Ab etwa Mitte Februar entfernt sich C/2022 E3 dann auf seiner Umlaufbahn wieder derart weit von der Sonne, dass er für eine simple Beobachtung per Fernglas nicht mehr in Frage kommt.