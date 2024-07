Junges Gründertum: Viele junge Menschen interessieren sich für die Selbstständigkeit

Von der Idee zur Gründung

Okay Durmus ist 24 Jahre alt und kommt aus Mönchengladbach. Er ist Gründer der App Guardy, die nun seit 10 Monaten in der Entwicklung ist. " Die App soll den Heimweg von Frauen und Kindern sicherer machen ", sagt Durmus. Die Idee zu der App kam ihm durch seine jüngere Schwester, um die er sich Sorgen machte, wenn diese alleine auf dem Nachhauseweg sei. Mittlerweile ist auch ein Investor an Bord und zwei Software-Entwickler, die an der App arbeiten.

Emily Holstein ist 25 Jahre alt und Gründerin des Unternehmens Fizzy Fit, das innovative Produkte für den Sportnahrungsmarkt entwickelt. Mit dem Thema Gründung hat sie sich das erste Mal während ihres Auslandssemesters auseinandergesetzt, weil sie dort von Leuten umgeben war, die eben diesen " Traum " hatten. " Das hat mich damals so inspiriert, dass es eben halt auch zu meinem Traum geworden ist ", sagt sie.

Die Motivation hinter der Selbstständigkeit

Laut der Bertelsmann Stiftung liegt die Motivation zur Selbstständigkeit bei vielen jungen Menschen darin, ihr eigener Chef zu sein. Okay Durmus sagt zu seiner Motivation hinter der Gründung: " In mir drin war schon immer, dass ich irgendwann selbstständig sein möchte. "

"Mir sagt keiner, was ich tun soll und ich kann das tun, auf was ich Lust hab. Und hab auch diese örtliche und zeitliche Freiheit. Ich kann mir selbst einteilen, wann ich arbeiten möchte" Okay Durmus

Ihm geht es dabei hauptsächlich um die Freiheit, die die Selbstständigkeit bietet, auch wenn das bedeutet, sogar mehr arbeiten zu müssen als andere. Zum WDR sagt er: " Klar hab ich jetzt mehr als ne 40 Stunden Woche, aber ich hab ja auch Spaß, an dem was ich tue und deswegen: Für mich ist Arbeiten kein Arbeiten mehr sondern einfach Selbsterfüllung ".

Der Anfang ist schwer

Für Emily Holstein war der Anfang der Gründung am schwierigsten. Sie sagt: " Ich hatte ne coole Geschäftsidee, aber ich wusste nicht, was sind jetzt so die nächsten Schritte ". Da hat es ihr geholfen, Gleichgesinnte zu finden und sich mit diesen auszutauschen.

"Ich habe immer gedacht, dass es total kompliziert wäre, Fördermittel zu bekommen, das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall." Emily Holstein

Okay Durmus hat erst nach der Gründung, als die App schon in der Entwicklung war, nach Unterstützung für seine Sache gesucht. Dabei ist er auf die Wirtschaftsförderung in Mönchengladbach gestoßen, durch die er ein NRW-Gründungsstipendium bekommen habe. Auch Emily Holstein hat mit Fördermöglichkeiten bislang richtig gute Erfahrungen gemacht. Auch Wettbewerbe findet sie total sinnvoll, vor allem weil man hier neue Kontakte knüpfen könne - und Kontakte seien für die Gründung sehr wichtig.

Fördermöglichkeiten zu wenig bekannt

Die Studie der Bertelsmann Stiftung kommt auch zu dem Schluss, dass " fehlendes Wissen " oft ein Grund sei, der junge Menschen von der Gründung eines Unternehmens abhält. Anastasia Rylnikov ist Projektleiterin für Skills Up, ein Teilprojekt der Wirtschaftsförderung in Mönchengladbach mit dem Namen "Gründungsfabrik". Das Projekt soll junge Menschen und Talente am Wirtschaftsstandort Mönchengladbach und Umgebung unterstützen.

„Wir würden uns alle wünschen, dass die Wirtschaftsförderung und die vielen Möglichkeiten auf jeden Fall etwas bekannter und beliebter wären.“ Anastasia Rylnikov

" Es gibt viele Möglichkeiten, Ideen zu fördern ", erklärt Anastasia Rylnikov dem WDR. Es gäbe ein breites Angebot, das zum Beispiel Coachings und Beratungen umfasst. Außerdem gäbe es eben die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen und Kontakte aus dem Netzwerks der Wirtschaftsförderung zu vermitteln. Anastasia Rylnikov sagt: " Jeder ist herzlich willkommen in der Gründungsfabrik ".

Von der Schule in die Selbstständigkeit

Anastasia Rylnikov betont, dass es tatsächlich immer mehr Schüler gäbe, die gerne ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Manchmal hätten die Schüler wirklich schon handfeste Ideen, die sie dann in einer AG ausarbeiten können. Meistens sind es Schüler, kurz vor dem Schulabschluss, die die Idee dann auch weiter zu verfolgen.

Miriam Lentzen ist Lehrerin am Hugo-Junkers-Gymnasium in Mönchengladbach. Sie betreut Gründer-Projektgruppen von Schülern in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Sie sagt, dass die Schüler hier ganz anders arbeiten können, als im normalen Unterricht und dass sie mit viel Leidenschaft bei der Sache seien. Eine Gruppe hat es dieses Jahr beim deutschen Gründerpreis für Schüler sogar auf den dritten Platz geschafft. " Interessant ist auch, dass diese Gruppe vielleicht in naher Zukunft wirklich gründen wird ", sagt Miriam Lentzen.

Quellen: