"Trauzeugenaffäre": Was wird Habecks Staatssekretär vorgeworfen?

Welche politische Dimensionen hat die "Causa Graichen"?

Die Union drängt auf eine Abberufung des wichtigen Mitarbeiters von Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister will auf Graichen - wenn möglich - nicht verzichten. In der "Welt am Sonntag" stellte sich Habeck zuletzt klar hinter seinen Staatssekretär: " Patrick ist ein robuster Politiker, und mit seiner konsequenten Art hat er sich darum gekümmert, eine Wirtschaftskrise und Gasmangellage abzuwenden, Gasspeicher zu füllen, LNG-Terminals zu bauen, Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen und die AKWs zu verlängern ."