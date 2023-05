Login ganz ohne Passwörter: Google setzt auf Passkey

Wie schnell hat man ein Passwort vergessen, es falsch eingetippt, es wurde bei einem Hack irgendwo erbeutet - und schon ist die digitale Identität gefährdet. Passwörter sind zweifellos eine Qual, aber bislang fast unvermeidlich. Menschen müssen sich meistens per Benutzername und Passwort registrieren und anmelden.

Schwierig zu merken und kann ausspioniert werden: Google läutet das Ende des Passworts ein

Schon lange ist klar, dass es eine neue Methode braucht, um sich im Netz "auszuweisen". Eine Methode, die unkomplizierter und vor allem sicherer ist. Große Unternehmen wie Google, Apple, Microsoft und Co. arbeiten deshalb schon länger an alltagstauglichen Lösungen, die einfach zu nutzen, sicher und massentauglich sind.

Gute Nachrichten am Weltpassworttag

Wer sich per Passkey einloggt, kann auf Smartphones seinen Fingerabdruck verwenden

Am Weltpassworttag, dem 4. Mai, hat Google nun für Passwort-Muffel eine gute Nachricht: Ab sofort lassen sich alle Google-Konten weltweit ganz ohne Passwort nutzen. Wer mag, kann darauf verzichten. Stattdessen kommen sogenannte "Passkeys" zum Einsatz.

Ein Passkey ist ein kryptografischer Schlüssel, ein verschlüsselter, einzigartiger Code. Dafür brauchen Nutzerinnen und Nutzer ein "vertrauenswürdiges" Gerät, das einmal als solches eingerichtet werden muss. Das kann zum Beispiel ein Smartphone sein. Es reicht dann aus, dort eine PIN einzugeben oder sich einfach per Gesichts-Scan oder Fingerabdruck "auszuweisen" und somit anzumelden.

Biometrischer Login : Bequemer und sicherer

Das ist nicht nur deutlich bequemer, sondern obendrein sicherer. Denn biometrische Systeme, die einen Fingerabdruck scannen und abgleichen oder ein Gesicht erkennen, funktionieren heutzutage sehr zuverlässig. Die Trefferquote liegt laut aktuellen Studien bei weit über 99 Prozent. Einen Fingerabdruck zu "entwenden" oder ein Gesicht zu fälschen und somit Scanner zu überlisten, ist zwar nicht unmöglich, aber ungeheuer aufwändig.

Google führt die sogenannten Passkeys ein: kryptografisch erzeugte Codes, die sich per Fingerabdruck nutzen lassen

Google-Nutzer können ab sofort bei allen Google-Konten zu Passkeys wechseln und damit Passwörter und zweistufige Verifizierungen mittels der sogenannten "Multi-Faktor- Authentifizierung" bei der Anmeldung endgültig vergessen. Alles, was zum Anmelden nötig ist, wird verschlüsselt auf dem lokalen Gerät gespeichert. Biometrische Daten bleiben geschützt und werden niemals herausgegeben. Ob man sich per PIN , Fingerabdruck oder Gesichts-Scan ausweist, bleibt jedem selbst überlassen.

So funktioniert die Passkey-Methode

Praktisch funktioniert es so: Wer einmal sein Smartphone mit seinem Google-Konto verbunden hat (was nur wenige Augenblicke dauert), kann sich darüber jederzeit ausweisen. Ein Gesichts-Scan genügt. Auch ein Login am PC lässt sich dann über das Smartphone freischalten. Da es heute möglich ist, sich über ein Google-Konto bei vielen Drittdiensten anzumelden, erspart das die Eingabe von Passwörtern längst nicht nur bei Google-Diensten.

Der große Vorteil: Es ist völlig unmöglich, einen Passkey zu stehlen und zu missbrauchen. Denn ein Passkey ist zwingend an das jeweilige Gerät gebunden. So laufen sogenannte Phishing-Angriffe ins Leere: Dritte erhalten keinen Zugriff auf den Passkey, wenn sie nicht auch physisch Zugriff auf das jeweilige Gerät haben.