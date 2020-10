NRW-Gesundheitsämter am Limit: "Da geht man psychisch kaputt"

„ Also wir haben es immer wieder, dass wir merken, wir sind jetzt an der Belastungsgrenze angelegt .“ Für Anjali Scholten ist es seit einiger Zeit eine tägliche Aufgabe: Mangelverwaltung. Sie leitet das Gesundheitsamt Hagen, Risikogebiet. Noch sei die Lage im Griff, dank guter Teamarbeit und auch dank der Bundeswehr, die vor Ort bei der Kontaktverfolgung nachhilft, also das Ermitteln möglicher weiterer Infizierter.

Lage nicht überall "noch im Griff"